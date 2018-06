Slovenia: si vota per politiche, favoriti conservatori

LUBIANA, 3 GIU - In Slovenia alle 7:00 si sono aperti i seggi per le elezioni politiche anticipate, che vedono favoriti i conservatori del Partito democratico sloveno (Sds) dell'ex premier Janez Jansa, attualmente all'opposizione. Al voto anticipato si è giunti dopo le dimissioni lo scorso marzo del primo ministro Miro Cerar a causa di una sentenza della Corte suprema che invalidava il referendum sul progetto del secondo binario lungo la tratta Divaccia-Capodistria. Gli ultimi sondaggi della vigilia davano all'Sds il 25% circa delle preferenze, seguito dalla Lista civica di Marian Sarec al 13% e dal Partito socialdemocratico (Sd) al 12%. Ma tanti erano ancora gli indecisi. Gli avversari di Jansa accusano l'ex premier di posizioni anti-immigrati vicine a quelle del premier ungherese Viktor Orban, che avrebbe indirettamente finanziato la campagna elettorale dei conservatori tramite ambienti a lui vicini. Temi principali della campagna sono stati l'immigrazione, le privatizzazioni delle compagnie statali, la riforma della sanita' pubblica e l'aumento delle pensioni. I poco piu' di 1,7 milioni di elettori potranno scegliere fra 1.636 candidati rappresentati in 25 liste. Dei 90 deputati del parlamento di Lubiana due rappresentano le comunita' nazionali italiana e ungherese. I seggi resteranno aperti fino alle 19 (stessa ora italiana) e i primi risultati ufficiali si avranno nel giro di un paio d'ore.