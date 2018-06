Di Maio, stop vitalizi, pronta delibera

RAGUSA, 3 GIU - "Via i vitalizi. La delibera è già pronta ed è sul tavolo del presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio a Marina di Ragusa. "Lo abbiamo promesso in campagna elettorale e lo faremo subito togliendo i privilegi agli ex parlamentari - ha aggiunto il vice premier - Poi loro facciano tutti i ricorsi che vogliono ma il provvedimento verrà fatto e Fico ci lavora già da due mesi".