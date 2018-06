Sindaco arcobaleno, parole omofobe

SAN GIORGIO A CREMANO (NAPOLI), 03 GIU - A replicare al ministro Fontana che in una intervista sosteneva che 'le famiglie arcobaleno non esistono' è su Facebook il sindaco del Comune di San Giorgio a Cremano (Napoli), Giorgio Zinno, il primo cittadino d'Italia a sposarsi con un altro uomo. A celebrare l'unione il 24 settembre 2016 nella cornice di Villa Vannucchi fu l'allora senatrice pd Monica Cirinnà. ''Dopo 24 ore dal giuramento del Governo apprendo che la nostra Famiglia caro Michele non esiste'' scrive Zinno su fb rivolgendosi all'uomo che ha sposato, con sopra una foto che li ritrae insieme vergata da un raggio arcobaleno. ''Le dichiarazioni del Ministro Fontana, omofobe e pericolose, dimostrano una deriva pericolosa. Con rispetto e speranza attendo i risultati di un Governo di cui ovviamente non condivido nè modalità nè idee, ma vedere un Ministro della Repubblica il giorno della Festa Nazionale attaccare le famiglie arcobaleno ci fa tuffare in un passato di odio e discriminazione", aggiunge Zinno.