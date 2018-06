Salvini, Sicilia non è campo profughi Ue

CATANIA, 3 GIU - "Basta alla Sicilia campo profughi d'Europa. Non assisterò senza far nulla a sbarchi su sbarchi su sbarchi. Servono centri per espellere". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, a Catania, durante una conferenza stampa col candidato a sindaco del centrodestra, Salvo Pogliese.