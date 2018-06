2 giugno: Venezia fa il pieno di turisti

VENEZIA, 02 GIU - E' stato un 2 giugno da pienone a Venezia, anche se non c'è stata necessità di chiudere i varchi posizionati ai piedi del ponte di Calatrava e in Lista di Spagna. La gestione dei flussi è stata "tradizionale", come certo non fuori dall'ordinario è stato l'afflusso di persone che si è riversato in centro storico. L'autorimessa è stata "sold out" dalle 14 alle 16, mentre sono stati emessi nella giornata di sabato 356 pass ztl per gli autobus al Tronchetto, numeri che denotano un picco decisamente oltre la media. Discorso inverso per quanto riguarda i lancioni: le "toccate" alle Fondamente Nove sono state 19, con relativo sbarco di turisti, mentre durante la giornata c'è stato un solo imbarco. Confrontando i dati con il ponte del primo maggio, quando per la prima volta sono entrate in vigore le misure straordinarie di gestione dei flussi, si scopre che il traffico dei lancioni è stato praticamente la metà.