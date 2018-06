G7: Canada, 'collaborazione a rischio con dazi Usa'

WHISTLER, 2 GIU - La collaborazione all'interno del G7 è stata messa a rischio dai dazi americani. Lo afferma il Canada facendo il bilancio del vertice dei ministri finanziari. "I problemi economici globali richiedono un fronte unito del G7", mette in evidenza il Canada, che presiede il G7. I ministri finanziari - aggiunge - hanno espresso all'unanimità i loro timori sui dazi americani, che rischiano di minare la fiducia. "Non vogliamo una guerra commerciale, la palla è agli americani", ha detto inoltre il ministro delle finanze francese, Bruno Le Maire, al termine dei lavori del G7. "Abbiamo pochi giorni per evitarla" aggiunge: "Non capiamo la decisione americana".