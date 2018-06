'Seduti in strada si levano all'ultimo'

PIACENZA, 2 GIU - Un automobilista la scorsa notte ha chiamato il 112 segnalando che lungo una strada provinciale alcuni ragazzi, come in una sorta di macabra roulette russa, avevano piazzato delle sedie in mezzo alla carreggiata al buio, spostandosi solo all'ultimo momento al sopraggiungere delle auto. L'inquietante segnalazione si è registrata in provincia di Piacenza, dove i carabinieri della stazione di San Giorgio hanno avviato indagini. Una pattuglia è intervenuta nel luogo indicato, ma non avrebbe non ha trovato riscontri.