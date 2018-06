'Troll' gay a Fontana, con foto famiglie

BOLOGNA, 2 GIU - Tra le iniziative del mondo Lgbt per criticare il nuovo ministro alla Famiglia Lorenzo Fontana, c'è anche un 'troll' lanciato da alcuni attivisti, per inondare la sua pagina ufficiale di Facebook con foto di famiglie gay. Lo lanciano Cathy La Torre, attivista e presidente di Gaylex e il blogger Fabio Nacchio. "Postate una vostra foto o con la vostra famiglia (che siate soli, con un figlio/a, con una mamma e un papà, con due mamme, con due papà, col gatto o il cane, ecc.) tra i commenti dei post o una foto sulla bacheca con la scritta 'Ministro Fontana, come vede io esisto' o (se siete più di uno in foto) 'Ministro Fontana, come vede noi esistiamo'", le istruzioni di La Torre. Che spiega, sul social network: "Deve essere una invasione coccolosa e pacifica, per ricordare a lui e al governo che siamo tutti capaci di amare e di prenderci cura di chi vogliamo bene, e a deciderlo non è certo un neo ministro!".