Moto: Rossi poleman "una sorpresa, ma domani sarà dura"

ROMA, 2 GIU - "Sono contentissimo, è una sorpresa". Il primo a non crederci è proprio Valentino Rossi, poleman domani in MotoGp al Mugello (e con tanto di record di pista). "Nell'ultima sessione di prove libere avevamo provato le gomme un po' più dure ma siamo stati in difficoltà. Viceversa, con le gomme medie è andata meglio, la moto si guidava bene e quando ho visto il tempo di 1'46.2 ha pensato 'può essere..'. E' stata una grande emozione - confessa il 'Dottore' a Sky - mi sono goduto il tifo; domani sarà un po' più dura, ma per ora mi godo il momento", conclude.