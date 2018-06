Precipita aereo sulle Dolomiti in Trentino

TRENTO, 2 GIU - Un piccolo aereo da turismo è precipitato nelle Dolomiti in Trentino. Il bilancio è di un morto e una donna ferita gravemente. L'incidente è avvenuto in zona Monte Croce nella catena del Lagorai. Seconde le primi informazioni il velivolo sarebbe partito dall'aeroporto di Bolzano. Alcuni escursionisti hanno lanciato l'allarme. Sul posto sono intervenuti oltre all'elicottero di Trentino Emergenza anche i vigili del fuoco e il soccorso alpino. L'uomo è morto sul posto, la donna è stata trasportata all'ospedale di Bolzano. Anche i Carabinieri sono sul posto per i primi rilievi.