Ministro Stefani,no autonomia no Governo

VENEZIA, 2 GIU - "Se si affossa l'autonomia salta il Governo, per noi è una partita fondamentale". Lo afferma il neoministro degli affari regionali, Erika Stefani. "Ci abbiamo messo la faccia - ricorda la parlamentare leghista - e abbiamo preteso fosse inserita nel 'contratto'. Non vedo però per quale ragione dovrebbero mettersi di traverso: in Veneto e in Lombardia l'hanno sostenuta, perchè non dovrebbero farlo in Parlamento. E lo stesso si può dire di Forza Italia e del Pd. Spero non vogliano tradire i loro elettori". Sul rischio che la burocrazia possa frenare la realizzazione del progetto di maggior autonomia per le Regioni che hanno già visto una pre-intesa con lo Stato, Stefani risponde: "l'autonomia è una rivoluzione e non mi aspetto piaccia a tutti. Il percorso però è tracciato e non saranno cavilli o le manovre di Palazzo a fermare la volontà del popolo". Stefani conferma l'intenzione "entro la legislatura, il presto possibile, di portare in Parlamento la legge con l'intesa tra Stato e la Regione".