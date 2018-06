Governo: Juncker, mercati irrazionali

BRUXELLES, 2 GIU - "Sconsiglio a chiunque di tirare conclusioni politiche dalle agitazioni dei mercati" in quanto "gli attori finanziari perseguono interessi propri". E' il monito del presidente della Commissione Ue Jean-Claude Juncker dopo le turbolenze legate alla situazione in Italia, in un'intervista ai media tedeschi del gruppo RND. "Non c'è" il rischio di un ritorno a una crisi dell'euro, "le reazioni dei mercati sono irrazionali", ha sottolineato, "gli investitori si sono sbagliati troppo spesso".