Salvini, no modifiche in peggio Dublino

ROMA, 1 GIU - Martedì in Lussemburgo è in programma una riunione dei ministri dell'interno dell'Ue, "ma nello stesso giorno c'è anche la fiducia al Senato e non sarebbe bello che il vicepremier non ci fosse. Sicuramente le modifiche in discussione al regolamento di Dublino su asilo e immigrazione sono peggiorative e se ci sarò io o un altro al mio posto porterò la voce contraria dell'Italia ad una norma che invece di aiutarci continua a stressare l'Italia". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini. "Arrivo al Viminale in punta di piedi, non con la ramazza - ha chiarito - c'è una macchina che funziona, cercherò di renderla migliore". Tra i temi sulla scrivania, il ministro ha citato la sicurezza, i minori, le forze dell'ordine, l'organico dei vigili del fuoco e ha sottolineato come "ogni anno vanno in pensione 3500 poliziotti e ne vengono inseriti solo una minima parte. O si lavora per rinfoltire e ringiovanire gli organici o tra 15 anni ci sarà un problema", ha aggiunto.