Scuola: maltrattava alunni, sospesa

MESSINA, 1 GIU - Una maestra d'asilo di 63 anni è stata sospesa dall'insegnamento per un anno perché accusata, in concorso, di maltrattare i bambini della scuola d'infanzia in cui lavora, a Gualtieri Sicaminò, nel Messinese. La misura cautelare, emessa dal Gip di Barcellona Pozzo di Gotto, le è stata notificata dai carabinieri che avevano raccolto alcune denunce di genitori e investigato per cinque mesi. L'inchiesta è stata coordinata dalla pm Sarah Caiazzo.