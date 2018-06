Collettivo Fuorisede,a Roma 50 anni dopo

ROMA, 1 GIU - Era il febbraio 1971 quando la Casa dello studente di via de Lollis, forse percepita non come un luogo di studio e d'incontro ma come un "pericoloso covo di sovversivi", fu "assaltata da un reparto di carabinieri, con spari, pestaggi e decine di fermi": notizia e foto, ricordano i protagonisti, finirono anche su giornali stranieri. Uno dei collettivi più numerosi e combattivi del tempo era il Collettivo Fuorisede. Negli anni è sempre stato in "prima fila nelle lotte per il superamento della natura classista e autoritaria della scuola e dell'università di allora e ha svolto un lavoro di socializzazione che aiutò centinaia di studenti a uscire dalla solitudine urbana". Domani pomeriggio, 60 "giovani" quasi settantenni, dopo cinquant'anni si rincontrano proprio nella Casa dello studente dove vedranno un video con montaggio di fotografie e immagini di quegli anni. Gli studenti del Collettivo Fuorisede del '68 sono diventati tutti insegnanti, professionisti affermati, persino attori e uomini di spettacolo.