Fontana, bene sei ministri lombardi

(ANSA) PAVIA, 1 GIU - "Sei ministri lombardi nel nuovo governo? Sicuramente è meglio averli". Così ha detto il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, oggi pomeriggio a Corteolona (Pavia) dove ha partecipato agli "Stati generali sull'ambiente in provincia di Pavia" convocati dal prefetto, Attilio Visconti. "Sono tutte persone che potranno aiutarci a risolvere i nostri problemi - ha aggiunto -, anche se, essendo ministri, dovranno trattare i problemi di tutto il Paese. Diciamo che, conoscendoli, sarà più facile contattarli". Anche il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha voluto fare gli "auguri di buon lavoro" al nuovo presidente del Consiglio, "Giuseppe Conte e alla nuova squadra di Ministri". In un tweet il sindaco Sala ha poi ribadito di essere "pronto per continuare nella collaborazione tracciata con il Patto per Milano: la nostra città è stata in questi anni una guida per il Paese e vuole continuare ad esserlo".