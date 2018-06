Serie B con la Fondazione Bambino Gesù

ROMA, 1 GIU - La Serie B a fianco della Fondazione Bambino Gesù. Durante i playoff al via domenica, fa sapere la Lega serie B, è prevista una campagna di sensibilizzazione e di raccolta fondi per la Fondazione dell'ospedale pediatrico e, in particolare, per il progetto di assistenza alle famiglie dei piccoli pazienti ricoverati. "I4Children" è il logo che caratterizza la community al fianco dei bambini dell'ente pediatrico. La Lega B ha deciso di attivare iniziative con la collaborazione degli otto club che partecipano alla fase finale del campionato. Una parte del ricavato dalla vendita dei biglietti, insieme all'asta di parte del materiale utilizzato dai giocatori durante la fase finale su onluslive.org, sono gli strumenti che serviranno per la raccolta fondi cui sarà possibile contribuire dal sito www.fondazionebambinogesu.it.