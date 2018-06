Napoli, parla il padre di Hamsik

NAPOLI, 1 GIU - "Hamsik è un giocatore del Napoli e si sente tale. Ha ancora tre anni di contratto con gli azzurri e come si svilupperà la cosa è ancora da vedere. Spesso i media si gettano in interpretazioni che non appartengono alla realtà". Lo ha detto Richard Hamsik, padre del capitano del Napoli, parlando del futuro del figlio a Radio Crc. Hamsik padre ha spiegato anche di sapere della telefonata di Ancelotti al figlio: "Me ne ha parlato Marek. E' rimasto contento del gesto fatto dall'allenatore, è stato tra i primi chiamati da Ancelotti. Il mister gli ha prospettato i propri progetti e quale sarà il ruolo di Hamsik nel suo nuovo Napoli. Sul futuro posso dire per adesso che ha un contratto che adempierà nel migliore dei modi, ora si sta concentrando molto con la Nazionale, aspetta ancora un'amichevole e il suo unico pensiero è fare bene con la sua Slovacchia".