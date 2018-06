Governo: Cottarelli, scuse di Oettinger? Andava mandato via

TRENTO, 1 GIU - "Oettinger ha detto una stupidaggine tale, avrebbero dovuto mandarlo via secondo me, scusarsi non era sufficiente, forse doveva essere mandato via prima". Così Carlo Cottarelli nel suo intervento al Festival dell'Economia a proposito delle parole del commissario europeo Gunther Oettinger sulla crisi politica italiana rilasciate durante un'intervista a Deutsche Welle.