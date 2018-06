Fca: Marchionne in cravatta, entro giugno zero debito

BALOCCO (VERCELLI), 1 GIU - "Fca azzererà entro giugno l'indebitamento netto industriale". E' quanto ha affermato Sergio Marchionne il quale aveva promesso che si sarebbe presentato con la cravatta al Capital Markets Day se l'obiettivo fosse stato raggiunto. Il manager si è presentato in maglioncino ma sotto indossa una cravatta blu "ben annodata". Entro il 2022 Fca raggiungerà la piena capacità produttiva negli stabilimenti italiani ed europei ha aggiunto rilevando come "Investiremo 9 miliardi di dollari per l'elettrificazione dei nuovi prodotti".