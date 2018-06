Tv: Giorgio Locatelli nuovo giudice MasterChef Italia su Sky

ROMA, 1 GIU - Lo chef stellato Giorgio Locatelli è il nuovo giudice di MasterChef Italia, il talent show culinario di Sky prodotto da Endemol Shine Italy che quest'anno raddoppia con MasterChef All Stars, un'edizione speciale del cooking show di Sky Uno che vede in gara i più talentuosi concorrenti delle 7 edizioni del programma. Giorgio Locatelli, 55 anni, di Corgeno di Vergiate, sulla sponda varesina del Lago Maggiore e londinese d'adozione è stato il primo chef italiano a conquistare all'estero una stella Michelin con un ristorante italiano, la sua Locanda Locatelli a Londra. Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Antonino Cannavacciuolo confermati: la nuova formazione debutta a gennaio 2019 su Sky Uno. Locatelli non è l'unica novità nelle cucine di Sky. MasterChef All Stars, che prenderà il via a dicembre sarà in 4 serate. A giudicare i due veterani Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo affiancati, in ogni puntata, da un giudice ospite: da Joe Bastianich ad Antonia Klugmann, da Iginio Massari a Giorgio Locatelli.