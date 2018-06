Mattarella,2 giugno occasione condividere ideali Repubblica

ROMA, 1 GIU - "Va arrestato con fermezza ogni rischio di regressione civile in questa nostra Italia e in questa nostra Europa affermando un costume di reciproco rispetto, mettendo a frutto le grandi risorse di generosità e dinamismo dei nostri concittadini. Con l'auspicio che il 2 giugno possa essere in ogni territorio l'occasione di una rinnovata condivisione dei principi e degli ideali repubblicani, rinnovo gli auguri di buon lavoro a voi prefetti e a quanti con voi celebrano la festa della Repubblica". Lo dice Sergio Mattarella nel messaggio ai prefetti per la festa del 2 giugno.