Assalto a furgone portavalori a Roma

ROMA, 01 GIU - Assalto a un furgone portavalori stamattina a Roma. Il colpo da circa un milione e mezzo di euro è stato messo a segno intorno alle 7 in via Aurelia 1287 davanti a un supermercato. A quanto ricostruito finora quattro rapinatori, a volto coperto e armati di fucile, sono entrati in azione mentre il mezzo blindato con tre vigilantes stava per fermarsi davanti al supermercato per ritirare l'incasso. I rapinatori, che sembra indossassero pettorine con la scritta polizia, hanno disarmato i vigilantes e sono fuggiti con il denaro a bordo di un furgoncino Doblò con targa straniera. Non si registrano feriti. Sul posto i carabinieri del nucleo investigativo di Roma. Scattati posti di blocco sulle principale arterie della città. Si è sollevato in volo anche un elicottero della polizia.