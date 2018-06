Pensione di reversibilità anche al partner di fatto

MILANO, 1 GIU - La pensione di reversibilità va concessa al compagno anche in assenza di unione civile. Lo ha deciso la Corte d'appello di Milano, sezione Lavoro, che ha accolto la richiesta di Ettore Zanola, milanese, che ha vissuto per oltre 40 anni con Rolando Borsato, morto nel 2015 quando ancora non era stata varata la legge sulle Unioni civili. La coppia si era iscritta nel registro delle coppie di fatto del Comune di Milano che, però, nel 2012 aveva solo un valore simbolico. I giudici hanno imposto alla Cassa di previdenza dell'Ordine degli architetti, a cui apparteneva Borsato, di pagare gli assegni finora negati. Secondo i legali dell'uomo, è la prima volta che la reversibilità è riconosciuta al partner di fatto.