Migranti:Mattarella,regole e accoglienza

ROMA, 1 GIU - "La costante e leale collaborazione fra tutte le componenti istituzionali e sociali chiamate a confrontarsi con il fenomeno delle migrazioni consente di affrontare l'individuazione di soluzioni in grado di garantire legalità, accoglienza e integrazione". E' un passaggio del messaggio che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inviato ai prefetti in occasione delle iniziative promosse per la festa del 2 giugno.