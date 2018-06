Wsj: governo euroscettico al potere in Italia

NEW YORK, 1 GIU - "Un'amministrazione euroscettica al potere in Italia, la terza economia d'Europa". Così il Wall Street Journal commenta gli ultimi sviluppi politici. I leader dei due partiti della coalizione - sottolinea il quotidiano - oltre ad essere ministri saranno entrambi anche vicepremier: "Un ruolo che permetterà a Luigi Di Maio e Matteo Salvini di guidare il governo, verosimilmente oscurando il primo ministro Giuseppe Conte". Quest'ultimo viene descritto come "un avvocato e un accademico poco conosciuto", "emerso come candidato di compromesso dopo che i leader dei partiti della coalizione hanno rinunciato a rivendicare la premiership come parte del loro patto per formare un governo". E a proposito di Giovanni Tria, scelto come ministro dell'Economia, il Wsj lo descrive come "un economista che ha criticato l'eurozona affermando che ha fallito l'obiettivo di raggiungere la convergenza tra le diverse economie che compongono l'euro area e di eliminare gli squilibri macroeconomici".