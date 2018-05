Calcio: 0-0 nel ritorno playout, Ascoli salvo, Entella in C

ASCOLI PICENO, 31 MAG - Finisce 0-0 il match di ritorno fra Ascoli ed Entella, così come accaduto già all'andata ed in virtù di una migliore classifica al termine del campionato l'Ascoli resta in serie B mentre la squadra ligure retrocede. Alla fine invasione di campo dei tifosi di casa a festeggiare una salvezza che per la squadra di Cosmi ad un certo punto della stagione sembrava un sogno. All'Entella serviva solo la vittoria ma alla fin fine è stato l'Ascoli a creare i maggiori pericoli, trovando però nel portiere ospite Paroni un avversario insormontabile. Solo su mischia nel finale L'Entella si è reso pericoloso. Troppo poco per evitare la retrocessione.