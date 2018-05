Kim Kardashian visita Trump alla Casa Bianca

WASHINGTON, 31 MAG - In tailleur nero su tacchi color lime, la star dei reality Kim Kardashian West ha visitato la Casa Bianca, dove ha sostenuto presso il presidente degli Stati Uniti Donald Trump la richiesta di grazia a favore di Alice Marie Johnson, una donna afroamericana di 62 anni che ha già scontato oltre 20 anni di prigione dopo essere stata condannata all'ergastolo per un crimine di droga non violento. Una visita annunciata nelle scorse ore dai media, che è stata immortalata in foto nello studio Ovale è stata diffusa su Twitter dallo stesso presidente. "Ottimo incontro con @KimKardashian oggi, parlato di riforma carceraria e condanne". L'arrivo della regina del reality tv Usa a Pennsylvania Avenue però ha provocato tantissime critiche sui media e sui social: c'è chi ha scritto che "vedere la Kardashian nello Studio Ovale a parlare di riforma carceraria è come avere un'istantanea di una realtà alternativa in cui le celebrità governano il mondo".