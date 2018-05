Mondiali:Russia ko,Akinfeev "Stop scuse"

MOSCA, 31 MAG - Il ko della Russia nell'amichevole giocata ieri contro l'Austria (1-0) non è andata giù al capitano della Nazionale allenata da Stanislav Cerchesov. Attribuirla all'affaticamento è una "scusa imbarazzante", ha detto il capitano della Nazionale russa, Igor Akinfeev, secondo quanto riporta la Tass. "Il risultato ha dimostrato che gli austriaci erano più forti. La storia dell'affaticamento è una scusa imbarazzante - ha dichiarato Akinfeev - dobbiamo migliorare il nostro gioco e metterci in testa che dopo l'amichevole con i turchi non dobbiamo fare più errori, perché il livello dei Mondiali sarà altissimo". Il 5 giugno la Russia affronterà la Turchia nell'ultima amichevole prima dell'inizio dei Mondiali.