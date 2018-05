Babchenko: incriminato l'organizzatore del tentato omicidio

MOSCA, 31 MAG - Il cittadino 'G', l'uomo ucraino accusato di essere l'organizzatore del tentato omicidio del reporter russo in esilio a Kiev Arkady Babchenko, è stato incriminato per terrorismo. Lo riporta l'agenzia Ukrainskie Novosti. Allo stesso tempo, l'avvocato difensore del cittadino 'G' ha fatto sapere, con un post su Facebook, di ritenere la vicenda "una pessima provocazione". "Il tentativo d'intimidire il mio assistito non è riuscito, poi dovremo vedere come andrà avanti", ha proseguito Yevgeny Solodko. Stando a quanto riporta invece la testata Strana.ua, il cittadino 'G' sarebbe un imprenditore che forniva armi all'esercito ucraino e secondo una fonte della testata sarebbe stato contattato dai servizi di Kiev che gli avrebbero proposto di partecipare a un'operazione di contro-spionaggio. L'uomo avrebbe accettato ma il suo 'contatto' ai servizi poi sarebbe scomparso. L'intelligence ucraina ora però sostiene che 'G' avrebbe appunto lavorato per i servizi russi. (ANSA).