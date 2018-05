Pedogilia: Scicluna e Bertomeu in Cile

CITTA' DEL VATICANO, 31 MAG - Questo prossimo fine settimana, come previsto, il Papa ospiterà a Casa Santa Marta un gruppo di sacerdoti cileni, che sono state vittime di pedofilia. "Al fine di andare avanti nel processo di riparazione e risanamento delle vittime di abusi, nei prossimi giorni si recheranno di nuovo in Cile mons. Charles Scicluna e mons. Jordi Bertomeu, questa volta in missione nella diocesi di Osorno, d'accordo con Papa Francesco. Nel frattempo, il Santo Padre farà pervenire al Presidente della Conferenza Episcopale del Cile una lettera redatta personalmente e indirizzata a tutto il Popolo di Dio, come aveva promesso ai Vescovi". Lo riferisce il direttore della sala stampa vaticana Greg Burke.