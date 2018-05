Maturità: la sosterranno oltre 500 mila studenti

ROMA, 31 MAG - Saranno oltre 500 mila i ragazzi impegnati quest'anno con l'esame di maturità: a oggi sono 509.307 gli iscritti e di questi 492.698 sono candidati interni. Sono 25.606 le classi coinvolte. La prima prova scritta, italiano, ci sarà il 20 giugno e durerà 6 ore. La seconda prova è in calendario giovedì 21 giugno alle ore 8.30. La durata dipende dalle discipline che caratterizzano gli indirizzi e è variabile dalle 4 alle 8 ore, tranne che per alcuni indirizzi, come i Licei musicali, coreutici e artistici, dove la prova può svolgersi in due o più giorni. La terza prova, assegnata da ciascuna commissione d'esame, è in calendario lunedì 25 giugno, (ore 8.30). La quarta invece, che si effettua nei Licei e negli Istituti tecnici presso i quali sono presenti i progetti sperimentali di doppio diploma italo-francese Esabac ed Esabac Techno e nei Licei con sezioni ad opzione internazionale spagnola, tedesca e cinese, è in programma il 28 giugno. Una circolare Miur ribadisce il divieto per cellulari e tablet.