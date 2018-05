Vigile ucciso,cambia accusa per complice

MILANO, 31 MAG - Milos Stizanin, il nomade serbo che era con Remi Nikolic, il giovane che travolse e uccise a bordo di un suv il vigile urbano Niccolò Savarino a Milano il 12 gennaio 2012, deve essere indagato per concorso in omicidio volontario. Lo ha deciso la Corte d'Appello che, dopo un rinvio degli atti dalla Cassazione, ha annullato la sentenza con cui Stizanin nel 2014 era stato condannato a 2 anni e mezzo solo per favoreggiamento. Accolta la tesi del sostituto pg Sandro Celletti e delle parti civili, tra cui il Comune di Milano.