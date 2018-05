Tentata violenza, caccia all'aggressore

CAGLIARI, 31 MAG - I carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Cagliari hanno avviato una vera e propria caccia all'uomo nel tentativo di individuare l'autore dell'aggressione a sfondo sessuale avvenuta ieri in piazza delle Muse ai danni di una ragazza di 22 anni. I militari, coordinatori dal tenete Stefano Martorana, hanno raccolto dettagliatamente la ricostruzione dell'aggressione, fornita dalla vittima, e tracciato un identikit del responsabile: alto un metro e 90 centimetri, extracomunitario di colore, corporatura robusta e capelli rasta molto lunghi. Nella zona di piazza delle Muse, purtroppo, non ci sono telecamere, quindi non è stato possibile, almeno per il momento, recuperare un'immagine dell'aggressione. Un elemento potrebbe arrivare dalle telecamere del bus a bordo del quale viaggiavano sia la 22enne che lo straniero.