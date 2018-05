Mito: Sala con Torino collaborazione

MILANO, 31 MAG - "A volte c'è competizione ma non è un male, se poi ci sono anche collaborazioni come questa di Mito". Lo ha detto il sindaco di Milano Beppe Sala alla presentazione nella sede Rai di Milano del Festival Mito (13-19 settembre 2018), la rassegna culturale che da 12 anni si svolge contemporaneamente a Milano e Torino unendo le due città nel segno della musica e, quest'anno, anche della danza. Rispondendo a una domanda sulle Olimpiadi, per ospitare le quali si è candidato anche il capoluogo piemontese, Sala ha detto: "vediamo cosa vuole fare il governo, noi al momento ci siamo fermati". 'Per noi non deve essere una battaglia vediamo quale sarà la posizione governo e la candidatura migliore - ha aggiunto - noi siamo pronti a collaborare".