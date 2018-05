Lampard allenerà il Derby County

LONDRA, 31 MAG - Primo contratto da manager per Frank Lampard che la prossima stagione farà il suo debutto in panchina alla guida del Derby County. L'ex centrocampista di Chelsea e Inghilterra, alla sua prima esperienza da allenatore, ha firmato un contratto di tre anni. "Ho sempre voluto allenare un club dalla lunga tradizione e con una prestigiosa storia come quella del Derby - le parole di Lampard -. Ho pensato a lungo a questo incarico. Ma dopo aver lavorato con alcuni dei migliori tecnici in circolazione, sono fiducioso di avere le qualità giuste per questa grande opportunità".