Mondiali: linea anti-discriminazione

MOSCA, 31 MAG - Una linea diretta per la segnalazione di casi di discriminazione verrà attivata durante i Mondiali in Russia. Lo ha detto il commissario per i diritti umani russo Tatyana Moskalkova, citato dalla Tass. La linea diretta permetterà ai cittadini di segnalare "ogni tipo di violazione dei propri diritti e di ricevere consiglio e protezione". "Garantiremo un ambiente libero dalla discriminazione e dal razzismo", ha dichiarato Moskalkova. Il razzismo nei confronti dei calciatori di colore è uno dei maggiori problemi del calcio russo a livello di tifoserie. Ne fece le spese perfino il grande Roberto Carlos, che ai tempi in cui giocava nell'Anzhi fu fatto oggetto di ululati e lancio di banane. Altro problema è stato anche quello della discriminazione dei gay ma finora non ha riguardato il 'pianeta pallone'.