Maxi truffa con falsi bollettini Camcom

(ANSA)- GALLARATE (VARESE), 31 MAG - Sei persone sono state denunciate dalla Guardia di Finanza a vario titolo per per associazione a delinquere finalizzata al furto, riciclaggio e auto-riciclaggio, per aver organizzato una truffa su scala nazionale ai danni di migliaia di piccoli imprenditori, indotti a corrispondere cifre non dovute, spacciate per contributi alla Camera di Commercio tramite falsi bollettini postali. Ai presunti truffatori, tutti residenti tra Milano e provincia ma con conti e disponibilità in istituti bancari di Gallarate, sono stati sequestrati conti correnti, immobili e terreni del valore di circa 2 milioni di euro. Secondo le indagini delle fiamme gialle di Gallarate, sarebbero circa 3 mila e 600 gli esercenti ingannati e costretti a pagare 368 euro recapitati tramite un falso bollettino postale con causale "pagamento dell'iscrizione al registro telematico delle imprese, riservato alle ditte iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato".