Siria: Assad, negoziati con curdi nell'est oppure guerra

(ANSAmed) - BEIRUT, 31 MAG - Il presidente siriano Bashar al Assad non esclude che si possa aprire un fronte di guerra con le milizie curdo-siriane nell'est della Siria e sostenute dagli Stati Uniti. In un'intervista rilasciata alla tv Russia Today e ripresa dall'agenzia siriana governativa Sana, Assad afferma che sul tavolo ci sono due opzioni per l'est siriano: una negoziale e una militare. Secondo Assad, per ora sono in corso negoziati con le forze curdo-siriane. In caso di fallimento delle trattative, "libereremo la zona con la forza". E circa la presenza militare degli Stati Uniti, Assad ha aggiunto: "Faremo questo con o senza gli americani... che comunque devono andarsene. E se ne andranno".