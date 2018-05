Bimbo investito davanti asilo a Milano

MILANO, 31 MAG - Un bambino è stato investito davanti all'asilo questa mattina a Milano. Le sue condizioni sono gravi. E' accaduto alle 8.15 in via Varesina, davanti alla scuola dell'Infanzia comunale. Il piccolo, che ha genitori stranieri, secondo quanto riferito dalla Polizia locale è stato investito da uno scooter che procedeva a velocità sostenuta. Ha riportato fratture agli arti e un trauma cranico. Il 118 lo ha trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda. Il conducente dello scooter si è fermato a prestare soccorso.