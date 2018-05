Brasile: esercito rimuove blocchi camionisti San Paolo

BRASILIA, 30 MAG - Le forze armate brasiliane hanno iniziato oggi un'operazione per sbloccare le strade di San Paolo, nel decimo giorno dello sciopero dei camionisti che stanno realizzando alcuni blocchi stradali in diversi Stati del Paese. L'operazione è sotto la giurisdizione del Comando militare del sud-est e adempie un decreto firmato dal presidente Michel Temer per liberare le strade dai blocchi. Le azioni dei militari del Comando del sud-est vengono portate avanti con il supporto della polizia dello stato di San Paolo.