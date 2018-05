Governo: Salvini, spero nel governo ma con la stessa squadra

ROMA, 30 MAG - "Se mi tirano via anche un solo uomo di quella squadra di governo, il governo non ha senso che esista. C'è quel programma e quella squadra, se vanno bene ci mettiamo la faccia e lavoriamo. Se qualcuno per i motivi più bizzarri non va bene all'Europa, a Berlino, ai mercati, alla Merkel e alle banche, cosa possiamo farci?". Così Matteo Salvini in un comizio a Sestri Levante. "Io sono ancora nel mood per cui spero che ci sia un governo che risponde al voto dei cittadini. Ma non fatemi anticipare quello che è nelle mani di altri".