Di Maio,governo politico dipende da Lega

ROMA, 30 MAG - La buona riuscita della proposta di un nome alternativo al Mef a Paolo Savona, con l'economista sardo comunque nella squadra di governo, "non dipende da noi, il M5S ci sta, dipende dall'altra forza politica che fa parte del contratto. Se ci sta chiederemo di richiamare Conte al Quirinale per l'incarico, è una grande occasione". Lo afferma il capo politico M5S Luigi Di Maio in diretta su Facebook.