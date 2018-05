Turchia: anniversario proteste, polizia chiude Gezi Park

ISTANBUL, 30 MAG - La polizia turca ha transennato stamani Gezi Park a Istanbul per impedire una manifestazione convocata per domani pomeriggio in occasione del quinto anniversario delle proteste, iniziate per la difesa del parco di piazza Taksim e trasformatesi poi nella più grande ondata di proteste della Turchia contemporanea. "Andremo al parco con fiori in mano e pace e amicizia nei nostri cuori", ha dichiarato la Piattaforma per la solidarietà di Taksim, che riunisce molti dei gruppi protagonisti delle proteste del 2013 contro Recep Tayyip Erdogan. La convocazione della manifestazione giunge a meno di un mese dal cruciale voto presidenziale e parlamentare anticipato del 24 giugno in Turchia.