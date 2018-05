Europeo U19, l'Italia trova la Finlandia

ROMA, 30 MAG - Saranno i padroni di casa della Finlandia gli avversari dell'Italia nella partita d'esordio della fase finale del Campionato Europeo Under 19 in programma in Finlandia dal 16 al 29 luglio. Questo il responso dell'urna da cui sono state estratte, oggi a Vaasa, le squadre che compongono i due gironi della rassegna continentale. Gli azzurrini, oltre alla Finlandia, formano insieme a Portogallo e Norvegia il gruppo A, mentre il gruppo B è composto da Turchia, Ucraina, Francia e Inghilterra. "Due gironi piuttosto equilibrati - il commento a caldo del tecnico azzurro Paolo Nicolato - con le big Portogallo, Inghilterra e Francia suddivise nei due gruppi. Rimane per noi l'incognita della partita d'esordio contro la Finlandia, che darà il massimo per fare bella figura davanti al suo pubblico e passare il turno". Gli azzurrini hanno raggiunto la fase finale dell'Europeo grazie al percorso compiuto durante le due precedenti fasi di qualificazione, una cavalcata fatta complessivamente di 5 vittorie e un pareggio.