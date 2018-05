Champions: Guardiola,complimenti al Real

ROMA, 30 MAG - "Bisogna togliersi il cappello di fronte a quello che ha fatto il Real Madrid": se a dirlo è un ex antagonista catalano nella Liga, come Pep Guardiola, il complimento vale davvero doppio. "Vincere tre Champions di fila è spettacolare, da togliersi il cappello - ha spiegato l'ex tecnico del Barcellona durante il tradizionale festival annuale della 'Johan Cruyff Foundation' - Se lo merita, perché è molto difficile fare quello che ha fatto. Ha dimostrato la qualità della squadra e speriamo - ha aggiunto a mò di battuta - che l'anno prossima vinca la quarta Champions consecutiva. Intanto dobbiamo congratularci con Zidane che ha fatto un lavoro spettacolare", ha riconosciuto Guardiola che ha anche chiarito che il Manchester City non prenderà Isco questa estate e che la partenza di Iniesta non indebolirà il Barcellona: "Il calcio non è solo due, tre o quattro persone. Il Barça rimarrà il miglior club al mondo, che vinca o non la Champions, e non credo che perderà il suo Dna", ha concluso.