Giorgetti, impossibile governo politico

ROMA, 30 MAG - "Un governo politico? Ci abbiamo provato, non ci siamo riusciti". Lo dice il capogruppo della Lega alla Camera Giancarlo Giorgetti a chi gli chiede come debbano essere interpretate le indiscrezioni circa l'attesa del premier incaricato per un governo politico. Anche riguardo alla possibilità che si formi un governo del centrodestra Giorgetti ha tagliato corto: "Sono solo voci".