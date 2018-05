2 giugno: corteo pacifista a Cagliari

CAGLIARI, 30 MAG - "In piazza contro lo Stato che continua a imporre all'Isola poligoni, esercitazioni, basi segrete e altre servitù. E poi per ribadire che il nostro popolo non vuole essere più complice di nessun genocidio, da quello dei palestinesi perpetrato da Israele che fa ricerca bellica in Sardegna, fino alla guerra dello Yemen combattuta con le bombe costruite dalla Rwm di Domusnovas". E' il senso di "A Foras Fest", la mobilitazione in programma il 2 giugno a Cagliari, parallelamente alla Festa della Repubblica, "per gridare allo Stato italiano che il popolo sardo è sempre più stufo dell'occupazione militare". Il collettivo A Foras ha presentato il programma dell'iniziativa a Calamosca, davanti alla Caserma Ederle, uno dei beni ritornati nelle mani della regione grazie all'accordo siglato con il ministero della Difesa.