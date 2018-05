Under 21: amichevole Francia-Italia 1-1

ROMA, 29 MAG - L'Italia under 21 ha pareggiato 1-1 con i pari età della Francia in un'amichevole disputata allo "Stade Leo Lagrange" di Besancon. Gli azzurrini chiudono così la stagione con un risultato di prestigio dopo la sconfitta subita venerdì scorso in Portogallo. Sale a sei il totale dei pareggi tra le due rappresentative in diciassette incontri, che hanno visto gli azzurri imporsi finora sette volte. La squadra di Di Biagio, che aveva di fronte una compagine formata per gran parte dal gruppo vincitore nel 2016 dell'Europeo U.19, ha subito un po' la spinta dei francesi nel primo tempo ed al 12' si è trovata in svantaggio. Su un'azione dalla destra, Calabria ha lasciato troppo libero Moussa Dembelé che di testa ha battuto Montipò. Nella ripresa l'Italia si è mossa meglio. Di Biagio ha operato alcuni cambi e proprio uno dei nuovi entrati, Christian Capone, dopo soli 20'' dal suo ingresso ha siglato il pareggio al 31' con un bel tiro a giro da dentro l'area.