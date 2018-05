Di Maio, voto presto ma collaboriamo

NAPOLI, 29 MAG - "Spero che si vada alle elezioni il prima possibile ma in una situazione politica molto difficile resta una posizione coerente ma collaborativa con il presidente della Repubblica Mattarella per uscire a risolvere quella che è l'attuale crisi che stiamo vivendo". Lo ha detto a Napoli Luigi Di Maio, leader del Movimento 5 Stelle che riguardo l'impeachment nei confronti del capo dello Stato fa sapere: "prendo atto che Salvini non lo vuole fare e ne risponderà lui come cuor di leone ma purtroppo non è più sul tavolo perché Salvini non lo vuole fare e ci vuole la maggioranza". Quella attuale, da detto ancora Di Maio, "è una crisi che di certo non abbiamo generato noi e voglio dire anche che se i mercati hanno paura che l'Italia esca dall'euro è perché qualcuno ha fatto girare questa cosa". "Il governo del cambiamento - ha aggiunto - poteva essere una grande occasione anche per rassicurare i mercati. Noi siamo a disposizione con una soluzione ragionevole ma coerente con quello che abbiamo fatto finora".